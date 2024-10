Dailymilan.it - Milan, Fabio Caressa: Paulo Fonseca abbandonato a se stesso. Le parole

(Di sabato 19 ottobre 2024) Su Radio Deejay,parla del tecnico del: lasciato da solo. Ledel giornalista Intervistato ai microfoni di Deejay Football Club su Radio Deejay, il giornalista e telecronistaha toccato il tema del, in particolare soffermandosi su. Tantissimi i discorsi riguardanti il tecnico portoghese ex Lille negli ultimi giorni. Il periodo non è dei migliori a cui poi si aggiungono i diversi problemi di spogliatoio che l’allenatore sembra aver quasi perso. Secondo il giornalista, il mister rossonero è stato lasciato da solo,a sein una situazione sempre più complicata. Le sue: Non puoi passare dai giocatori che decidono loro chi tira il calcio di rigore, manco fosse De Gregori, a una linea così.