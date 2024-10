Liam Payne, le dichiarazioni delle due 25enni che erano con lui (Di sabato 19 ottobre 2024) Liam Payne nella stanza d’hotel non era solo giovedì scorso: lo ha rivelato la polizia di Buenos Aires, che ha interrogato le due ragazze che erano con lui Liam Payne è volato dal terzo piano della stanza d’hotel dove alloggiava giovedì pomeriggio intorno alle 17. Ma prima, nella stanza con lui c’erano due ragazze: “Sono due prostitute e l’hanno detto subito alla Polizia, spiegando come sono arrivate all’hotel CasaSur. Stanno collaborando con gli inquirenti, hanno addirittura consegnato i loro cellulari senza fare problemi di nessun tipo“ riferisce un quotidiano argentino, come riporta Biccy. Ci sarebbe stata una lite tra l’artista e le due 25enni perché lui non voleva pagarle. Le due giovani hanno rivelato al procuratore Marcelo Roma, responsabile delle indagini: “Abbiamo bevuto un po’ di alcol con lui. Siamo state un po’ di tempo in sua compagnia. 361magazine.com - Liam Payne, le dichiarazioni delle due 25enni che erano con lui Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di sabato 19 ottobre 2024)nella stanza d’hotel non era solo giovedì scorso: lo ha rivelato la polizia di Buenos Aires, che ha interrogato le due ragazze checon luiè volato dal terzo piano della stanza d’hotel dove alloggiava giovedì pomeriggio intorno alle 17. Ma prima, nella stanza con lui c’due ragazze: “Sono due prostitute e l’hanno detto subito alla Polizia, spiegando come sono arrivate all’hotel CasaSur. Stanno collaborando con gli inquirenti, hanno addirittura consegnato i loro cellulari senza fare problemi di nessun tipo“ riferisce un quotidiano argentino, come riporta Biccy. Ci sarebbe stata una lite tra l’artista e le dueperché lui non voleva pagarle. Le due giovani hanno rivelato al procuratore Marcelo Roma, responsabileindagini: “Abbiamo bevuto un po’ di alcol con lui. Siamo state un po’ di tempo in sua compagnia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liam Payne - parlano le due ragazze che erano nella sua stanza : la lite - Il procuratore Marcelo Roma, responsabile delle indagini sulla tragedia ha interrogato le ragazze, che hanno rivelato come sono arrivate nella stanza di Liam: “Abbiamo bevuto un po’ di alcol con lui. Infatti è stato visto poche ore prima della tragedia mentre era nella hall che voleva offrire 20. Shocking News Of Liam Payne – Two Prostitutes left His bedroom without being paid ,Later His boss ... (Biccy.it)

La polizia su Liam Payne : “Non è stato un incidente - c’erano altre persone in stanza” - Gli agenti l’hanno detto ed è stato confermato anche dalla posizione e dalle ferite. “Sembra che la vacanza sia diventata molto meno salutare dopo che la fidanzata Kate se n’è andata. Gli inquirenti ritengono che Payne fosse in uno stato di semi incoscienza quando è caduto dal balcone del terzo piano della stanza in cui alloggiava. (Metropolitanmagazine.it)