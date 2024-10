“Liam Payne era disperato, ha buttato il computer a terra e ha detto: ‘Fancu** a questa mer*a’”: la rivelazione di una delle ultime persone ad averlo visto vivo (Di sabato 19 ottobre 2024) La tragica scomparsa di Liam Payne ha scosso profondamente il mondo della musica e dello spettacolo. Il cantante britannico, classe 1993, è morto il 16 ottobre scorso dopo essere precipitato da una stanza d’albergo a Buenos Aires. Con il passare dei giorni, emergono nuovi dettagli sulla sua tragica morte. Innanzitutto il risultato preliminare dell’autopsia ha confermato che Payne è morto per i “politraumatismi” e le “emorragie interne ed esterne” compatibili con la caduta senza aver fatto alcun tentativo di proteggersi e, per questo, si ritiene sia caduto in uno “stato di incoscienza”. Ora si attendono i risultati degli esami “istopatologici, biochimici e tossicologici”. Nel frattempo il Daily Mail riporta alcune dichiarazioni inedite di una ragazza che si trovava nello stesso hotel dell’ex membro degli One Direction. Ilfattoquotidiano.it - “Liam Payne era disperato, ha buttato il computer a terra e ha detto: ‘Fancu** a questa mer*a’”: la rivelazione di una delle ultime persone ad averlo visto vivo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La tragica scomparsa diha scosso profondamente il mondo della musica e dello spettacolo. Il cantante britannico, classe 1993, è morto il 16 ottobre scorso dopo essere precipitato da una stanza d’albergo a Buenos Aires. Con il passare dei giorni, emergono nuovi dettagli sulla sua tragica morte. Innanzitutto il risultato preliminare dell’autopsia ha confermato cheè morto per i “politraumatismi” e le “emorragie interne ed esterne” compatibili con la caduta senza aver fatto alcun tentativo di proteggersi e, per questo, si ritiene sia caduto in uno “stato di incoscienza”. Ora si attendono i risultati degli esami “istopatologici, biochimici e tossicologici”. Nel frattempo il Daily Mail riporta alcune dichiarazioni inedite di una ragazza che si trovava nello stesso hotel dell’ex membro degli One Direction.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liam Payne - testimoni raccontano l’ultima notte del cantante : “Era sconvolto dopo aver ricevuto una mail” - Però quando era in nostra compagnia non ha consumato sostanze e ci sembrava piuttosto normale. Il direttore stava cercando di intervenire educatamente o di calmarlo. Sei tutto per me. Prima di lasciare commenti o realizzare video, chiedetevi se vorreste che vostro figlio o la vostra famiglia li leggesse. (Isaechia.it)

Liam Payne - lo sfogo dell’ex compagna Cheryl : “Non solo una popstar ma un padre” - Il lungo e commovente post su Instagram della cantante britannica "Non era solo una pop star". Con queste parole, in un lungo e commovente post su Instagram, Cheryl Cole ricorda Liam Payne, ex compagno e padre di suo figlio Bear, tragicamente scomparso a soli 31 anni dopo una caduta dal terzo piano di un hotel […]. (Sbircialanotizia.it)

L'amore per il figlio Bear - la fidanzata Kate Cassidy - la lotta contro le dipendenze - i problemi con l’ex Maya Henry : il lato più privato di Liam Payne - Il cantante, morto a soli 31 anni dopo essere caduto in circostanze ancora da chiarire dal terzo piano di un hotel a Buenois Aires, aveva alle spalle una vita privata complessa. (Vanityfair.it)