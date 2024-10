Ilrestodelcarlino.it - Leka vuole abbassare la pressione: "Non voglio facce tristi in campo"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Le emozioni di questo ritorno le ho già smaltite quando è iniziato il primo allenamento. Adesso la mia concentrazione è sul cercare di fare meglio che si può in poco tempo e dare le indicazioni giuste ai ragazzi per preparare bene la partita che ci aspetta domani con Verona". Essenziale, chiaro, pragmatico. Così Spirosi è ripresentato in casa Vuelle a distanza di sei anni. Più sicuro di sè, perché comunque fare il capo-allenatore in A2 per quattro stagioni e mezzo a Ferrara gli ha dato la conoscenza della categoria ma anche maggiori certezze sul suo lavoro e sicuramente anche il rispetto da parte dei giocatori.