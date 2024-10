Ilrestodelcarlino.it - La storia in mostra nel Paddock. Esposte le meraviglie Ferrari. Domani parata e gran finale

(Di sabato 19 ottobre 2024) Lain. Il meglio della produzione del Cavallino rampante in uno scenario elegante e moderno, allestito per l’occasione nella pancia dell’Autodromo. Come già accaduto nel 2022, è l’area espositiva neldel circuito uno dei pezzi forti delle Finali Mondiali. Possono entrare solo clienti e addetti ai lavori, che una volta varcata la soglia della struttura temporanea (tutta al coperto e chiamata oggi a resistere alle forti piogge previste) restano a bocca spalancata. Per costruirla ci sono volute settimane di lavoro: è unade vetrina di lusso, preceduta non a caso dal negozio, nella quale spiccano le vetture di Maranello che hanno scritto pagine importanti nell’epopea delle competizioni automobilistiche. Dalla più vecchia, una 166 MM del 1948, alla 296 Challenge che ha debuttato nel monomarca nord americano ed europeo nel 2024.