Jorge Martín le delusioni lo hanno migliorato È meno impulsivo trasuda calma e sicurezza

(Di sabato 19 ottobre 2024) El Pais fa un ritratto di, pilota Moto Gp che stanotte ha vinto la gara sprint in Australia e si è portato a più sedici su Bagnaia. Il quotidiano spagnolo parla di “ragazzino madrileno, sempre pronto a cadere e rialzarsi. Nel motociclismo e nella vita” e “la batosta dell’anno scorso, quando vide il titolo così vicino, fu l’ennesimo esempio di come la vita abbia messo a dura prova la sua volontà”. “Quest’anno – ricorda El Pais – quando già gli era stata data la parola che la tuta rossa (il posto in Ducati, ndr) sarebbe stata sua nel 2025, un colpo di scena di Marc Márquez ha fatto fare marcia indietro alla scuderia bolognese, lasciandolo nei guai“. Bagnaia, suo ex compagno di squadra in Moto3 e campione in carica, è convinto che “la lotta tra lui e Martin continuerà fino a Valencia. Peggio per i loro nervi, meglio per i tifosi”.