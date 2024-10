Bergamonews.it - Gewiss Stadium, la copertura esterna della nuova Curva Sud verso il completamento

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Bergamo. Nel giorno dell’esordio casalingo, ormai un mese fa, contro la Fiorentina, mancava solo la nota esteticaper poter ammirare laSud al completo. Ora anche questa vala conclusione. La posa dei pannelli in scala di grigio e di blu ha ‘colorato’ anche l’altra parte dello stadio, che ora è davvero del tutto speculare alla Nord, non solo dall’alto. Manca solo un ultimo dettaglio, ovvero la scritta “” in arancione: una volta apposta, anche la Sud potrà dirsi conclusa. Per la sfida di Champions League contro il Celtic, in programma mercoledì 23 ottobre, il colpo d’occhio sarà ancora più bello. Anche dall’esterno.