Ilrestodelcarlino.it - Caccia, l’allarme della Lac. Salgono gli incidenti mortali

(Di sabato 19 ottobre 2024) "La stagione venatoria 2024-2025 è iniziata solo da un mese e mezzo, ma rischia già di passare alla storia come una delle stagioni dipiù funestate da ’’, spesso, non solo a danno deitori, ma anche di tutti gli altri cittadini che frequentano i boschi, come i cercatori di funghi, i raccoglitori di castagne, gli escursionisti, gli sportivi". Scrivono dalla Lega per l’abolizione. "Sono infatti già 5 i morti e numerosi i feriti causati dalle fucilate deitori. Come Lac denunciamo da sempre l’estrema pericolosità di questa pratica anacronistica e sanguinaria chiamata ’’, che andrebbe subito abolita e riteniamo che questo incremento degli ’’ venatori sia dovuto alla irresponsabilità ed alla incompetenza di una classe politica.