Bomba d' acqua strade allagate e frane nelle Marche | una famiglia evacuata strade e ponti chiusi

ANCONA Una giornata intensa per i vigili del fuoco che hanno effettuato una cinquantina di interventi nelle province colpite dal maltempo nella giornata di oggi: la zona di Fano e colline limitrofe

Maltempo Italia - giornata da incubo : nubifragi - strade bloccate - scuole chiuse e disagi - A Grosseto si è deciso di chiudere solo le superiori. Si raccomanda alla popolazione di limitare, per quanto possibile, gli spostamenti durante l'emergenza meteorologica. Chiusi i centri ludotecari comunali, centri diurni, parchi cittadini, cimiteri e canile comunale. . Le piogge e i temporali, comunque, vanno coinvolgendo un po' tutto lo Stivale, andando ad estendersi anche sulle regioni ...

Giornata Mondiale della Salute Mentale : da Progetto Itaca Roma nuove strade per il supporto e l'inclusione sociale - Per ulteriori informazioni riguardo alle attività formative e agli incontri, è possibile contattare Progetto Itaca Roma al numero 06.  Il programma, supportato da tutor facilita la produttività dei partecipanti e li aiuta a mantenere una routine lavorativa stabile.

Torna a Montesilvano "Sport in centro" : le strade chiuse per la giornata delle associazioni sportive - Un sabato all'insegna dello sport a Montesilvano grazie alla giornata "Spor in centro" organizzata dall'amministrazione comunale assieme alle associazioni sportive cittadine, oltre a Casartigiani e alle attivitĂ commerciali del territorio. "Su corso Umberto I, scenderanno in strada le numerose.