Dilei.it - Ascolti tv del 18 ottobre: Tale e Quale Show contro Storia di una famiglia perbene

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un venerdì sera caldissimo, quello che ha visto fronteggiarsidi unasu Canale5, contv che vanno ben oltre le aspettative. Il successo del programma di Rai1 è confermato da settimane, ma ora che l’ammiraglia Mediaset è tornata a proporre grandi titoli, l’impegno per fare bene è ancora più intenso. Carlo Conti gode comunque del favore del pubblico che segue il programma da decenni, mentre dall’altra parte l’azienda di Cologno schiera due amatissimi della fiction e del cinema: Simona Cavallari e Giuseppe Zeno. Se la sfida è senza esclusione di colpi per i due competitor principali, le altre Reti non sono da meno. Su Rai2 sono andati in onda i nuovi episodi di NCIS Hawai’i, mentre su Italia1 abbiamo visto ancora NCIS – Unità Anticrimine.