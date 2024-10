Gaeta.it - Allerta meteo nelle Marche: vigili del fuoco in azione tra Ancona e Fano

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 19 ottobre 2023 l’Italia è colpita da un’ondata di maltempo che ha portato piogge intense e condizionirologiche avverse in diverse regioni. Le, in particolare, hanno visto un intenso intervento deidelin risposta a situazioni di emergenza causate da allagamenti e caduta di alberi. Le previsioni continuano a rilevare un fenomeno atmosferico significativo, con rischi elevati di nubifragi e problematiche legate alla sicurezza pubblica. Maltempo e nubifragi: il contestorologico L’maltempo odierna è provocata da un’intensa perturbatmosferica che ha dato luogo alla formdi un ciclone mediterraneo. Secondo ilrologo Mattia Gussoni di iL.it, questo fenomeno è alimentato dalle temperature ancora elevate delle acque marine e da correnti instabili in discesa dal Nord Atlantico.