Al via i lavori dell’ascensore nella residenza municipale

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Stanno per partire iper installare finalmente un ascensore. La prossima settimana partiranno iper realizzare l’ascensore che raggiungerà il piano di rappresentanza, dove si trovano la sala del consiglio comunale, quella della Giunta dove si celebrano i matrimoni, quella del sindaco, oltre agli uffici di segreteria dove ci si reca sia per ritirare notifiche, sia per firmare petizioni o proposte di referendum". Così il Comune. Sarà in via Saffi, la stradina laterale di piazza della Repubblica "unica area possibile per rendere meno impattante il manufatto che coprirà il dislivello di una decina di metri. L’ascensore - per una capienza di 6 posti - sarà schermato da una serie di pannelli tinteggiati con lo stesso colore dell’edificio, così come condiviso con la Soprintendenza.