Addio a Giandonato Nicola, uomo chiave nell’espansione globale della Ferrero, scomparso a 98 anni (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Giandonato Nicola, figura di spicco nel panorama aziendale della Ferrero e artefice di una significativa crescita internazionale dell’azienda, è venuto a mancare giovedì scorso all’età di 98 anni. La sua carriera è segnata da un forte impegno e dai traguardi raggiunti nel settore dolciario, contribuendo a rendere Ferrero uno dei marchi più riconosciuti a livello globale. La sua vita, caratterizzata da dedizione e un’approfondita competenza manageriale, continua a lasciare un segno indelebile nel tessuto imprenditoriale italiano. Un inizio promettente a Brusasco Nato nel 1926 a Brusasco, un piccolo comune in provincia di Torino, Giandonato Nicola ha conseguito una laurea in Economia e Commercio, preparandosi per un futuro di successo nel mondo degli affari. Gaeta.it - Addio a Giandonato Nicola, uomo chiave nell’espansione globale della Ferrero, scomparso a 98 anni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, figura di spicco nel panorama aziendalee artefice di una significativa crescita internazionale dell’azienda, è venuto a mancare giovedì scorso all’età di 98. La sua carriera è segnata da un forte impegno e dai traguardi raggiunti nel settore dolciario, contribuendo a rendereuno dei marchi più riconosciuti a livello. La sua vita, caratterizzata da dedizione e un’approfondita competenza manageriale, continua a lasciare un segno indelebile nel tessuto imprenditoriale italiano. Un inizio promettente a Brusasco Nato nel 1926 a Brusasco, un piccolo comune in provincia di Torino,ha conseguito una laurea in Economia e Commercio, preparandosi per un futuro di successo nel mondo degli affari.

