"365 racconti gialli, thriller e noir" in ristampa a un giorno dall'uscita. Esulta pure il Trentino (Di sabato 19 ottobre 2024) È uscito il 15 ottobre e, il giorno dopo, è già andato in ristampa. Caso editoriale dell’anno o meno, l’antologia “365 racconti gialli, thriller e noir” sta facendo parlare di sé in tutta Italia. Trentino compreso perché, tra gli autori, c’è anche una penna nota nel nostro territorio.Edita da Trentotoday.it - "365 racconti gialli, thriller e noir" in ristampa a un giorno dall'uscita. Esulta pure il Trentino Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) È uscito il 15 ottobre e, ildopo, è già andato in. Caso editoriale dell’anno o meno, l’antologia “365” sta facendo parlare di sé in tutta Italia.compreso perché, tra gli autori, c’è anche una penna nota nel nostro territorio.Edita da

