Università, l'ira per i tagli: "A rischio il futuro dei giovani" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Aveva dato l'antipasto alla trasmissione 'Otto e Mezzo' di Lilli Gruber su La7 andata in onda mercoledì sera: "Sull'Università, il Governo ha fatto il taglio più grosso. E questo significa tagliare sul futuro dei giovani". La lingua del rettore dell'Università per gli Stranieri di Siena prof Tomaso Montanari batte sul dente che duole. E la recente manovra del Governo non è piaciuta ai rettori che ieri si sono riuniti a Roma per parlare proprio del futuro dell'istruzione nel nostro Paese. "C'è stata la conferenza dei rettori delle 86 Università pubbliche e private italiane – ha detto Montanari – uniti da una forte preoccupazione". Mette in fila i numeri: "Si parla di 200milioni di tagli ma in realtà sono più del doppio. Oltre 500 milioni, ovvero il 7,5% del finanzimento all'Università.

