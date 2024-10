Tragedia One Direction. Alcol, droga, depressione. Con Liam muore il sogno di una generazione (Di venerdì 18 ottobre 2024) La notizia è arrivata in Italia come uno shock, mercoledì sera verso mezzanotte. Liam Payne, cantante britannico ed ex One Direction, è morto a soli 31 anni, cadendo dal balcone della sua stanza al terzo piano dell’hotel Casa Sur in cui soggiornava a Buenos Aires. Orrore e sgomento hanno investito migliaia di persone, un’intera generazione di fan – e non solo – che seguiva il cantante dai tempi di X Factor nel 2010, prima che decollasse a livello globale la fama della boy band anglo-irlandese. Carnefice di sé stesso, finito in un tunnel di autodistruzione; o forse no: ennesima vittima di quel meccanismo perverso dell’industria musicale, troppo veloce e osessionata dal profitto a discapito della salute mentale degli artisti. Ieri mattina è stato rilasciata la trascrizione della chiamata d’emergenza al 911 dal receptionist dell’hotel poco prima del tragico evento. Quotidiano.net - Tragedia One Direction. Alcol, droga, depressione. Con Liam muore il sogno di una generazione Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) La notizia è arrivata in Italia come uno shock, mercoledì sera verso mezzanotte.Payne, cantante britannico ed ex One, è morto a soli 31 anni, cadendo dal balcone della sua stanza al terzo piano dell’hotel Casa Sur in cui soggiornava a Buenos Aires. Orrore e sgomento hanno investito migliaia di persone, un’interadi fan – e non solo – che seguiva il cantante dai tempi di X Factor nel 2010, prima che decollasse a livello globale la fama della boy band anglo-irlandese. Carnefice di sé stesso, finito in un tunnel di autodistruzione; o forse no: ennesima vittima di quel meccanismo perverso dell’industria musicale, troppo veloce e osessionata dal profitto a discapito della salute mentale degli artisti. Ieri mattina è stato rilasciata la trascrizione della chiamata d’emergenza al 911 dal receptionist dell’hotel poco prima del tragico evento.

