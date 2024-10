Abruzzo24ore.tv - Riunione d'urgenza per l'acquifero del Gran Sasso: cosa sta succedendo davvero?

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Teramo - La Commissione Vigilanza si riunisce per discutere i problemi legati alla sicurezza idrica e ai lavori sospesi. Il Presidente della Commissione Vigilanza, Sandro Mariani, ha convocato unad’per martedì 22 ottobre alle ore 10:00 presso la Sala "G. D'Annunzio" a L'Aquila, dopo l’allarme scattato per l’aumento della torbidità delle acque all’interno del Traforo del. La Commissione esaminerà la messa in sicurezza dell’e le questioni relative alla sospensione dei lavori del 17 ottobre, affidati a Italferr S.p.A.. Al centro della discussione ci saranno la tutela della salute dei cittadini e il futuro degli interventi previsti per garantire la sicurezza delle risorse idriche.