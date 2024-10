Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian di Uomoni e Donne si sono lasciati: “Situazione molto delicata” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con una storia pubblicata su Instagram, Raffaella Scuotto ha annunciato la fine della storia d'amore con Brando Ephrikian, nata a Uomini e Donne: "In seguito a vari episodi successi, non stiamo più insieme". I due avevano lasciato il programma insieme a marzo e da allora tutto sembrava procede a gonfie vele. Fanpage.it - Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian di Uomoni e Donne si sono lasciati: “Situazione molto delicata” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con una storia pubblicata su Instagram,ha annunciato la fine della storia d'amore con, nata a Uomini e: "In seguito a vari episodi successi, non stiamo più insieme". I due avevano lasciato il programma insieme a marzo e da allora tutto sembrava procede a gonfie vele.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne - Raffaella Scuotto conferma la rottura con Brando Ephrikian : situazione delicata e il motivo - “La situazione è molto delicata al momento ma voglio che sappiate che sto bene e sono serena. ” La loro relazione, iniziata con grandi speranze, è stata seguita con affetto dal pubblico del programma, rendendo questa notizia un momento delicato e significativo. Ha sottolineato che per lei tutto è stato sincero e reale, ma ha preferito non entrare nei dettagli della rottura. (Anticipazionitv.it)

Uomini e Donne - Raffaella Scuotto annuncia : “In seguito a vari episodi - io e Brando non stiamo più insieme” - Pochi istanti fa Raffaella Scuotto ha condiviso su Instagram un post che annuncia la rottura tra lei e Brando Ephrikian: La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti voi e voglio che sappiate da me, in prima persona, che in seguito ad episodi successi, io e Brando non stiamo più insieme. Vi prego di capirmi, vi voglio bene. (Isaechia.it)

Uomini e Donne - Brando Ephrikian replica ai rumors sulla rottura con Raffaella Scuotto - Brando Ephrikian è stato uno dei protagonisti della precedente stagione di Uomini e Donne. Di recente si sono diffusi rumors sulla fine della sua storia con Raffaella Scuotto. Ecco come ha replicato l'ex tronista!. (Comingsoon.it)