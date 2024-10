Raccordo Perugia-Bettolle, nuovi lavori Anas: i cantieri e le modifiche al traffico (Di venerdì 18 ottobre 2024) Raccordo Perugia-Bettolle, i cantieri Anas avanzano. Ecco le modifiche al traffico. Come spiega una nota di Anas "da mercoledì 23 ottobre saranno eseguiti i lavori per la realizzazione di asfalto drenante anche sulla carreggiata in direzione Bettolle, tra Madonna Alta e Corciano".Il Perugiatoday.it - Raccordo Perugia-Bettolle, nuovi lavori Anas: i cantieri e le modifiche al traffico Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), iavanzano. Ecco leal. Come spiega una nota di"da mercoledì 23 ottobre saranno eseguiti iper la realizzazione di asfalto drenante anche sulla carreggiata in direzione, tra Madonna Alta e Corciano".Il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Raccordo Perugia-Bettolle - cantieri Anas e lavori : le modifiche alla viabilità - Cantieri sul raccordo Perugia-Bettolle e lavori Anas, il punto le modifiche alla viabilità. Come si legge in una di Anas "sono in fase di ultimazione i lavori notturni per la sostituzione dello spartitraffico centrale su un tratto di circa 1,7 chilometri tra gli svincoli di Olmo e Corciano"... (Perugiatoday.it)