Raccolta fondi per alluvionati "fantasma": le telecamere di Striscia la Notizia a Traversara - VIDEO (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Raccolta fondi per alluvionati inesistenti, di cui vi avevamo parlato su RavennaToday qualche giorno fa, è arrivata anche alle telecamere di 'Striscia la Notizia': in collaborazione con la giornalista di RavennaToday Chiara Tadini, il programma di Canale 5 ha cercato di risalire ai Ravennatoday.it - Raccolta fondi per alluvionati "fantasma": le telecamere di Striscia la Notizia a Traversara - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Laperinesistenti, di cui vi avevamo parlato su RavennaToday qualche giorno fa, è arrivata anche alledi 'la': in collaborazione con la giornalista di RavennaToday Chiara Tadini, il programma di Canale 5 ha cercato di risalire ai

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giare di via Roma distrutte dai vandali - associazioni danno via alla raccolta fondi - . . Danneggiamento delle giare di ceramica di via Roma, via a una raccolta fondi per sostituire gli arredi. A promuoverlo sono la cooperativa di comunità identità e bellezza, insieme ai suoi soci e alle associazioni aderenti. Il nome del crowdfunding è "Uniti per via Roma: ricostruiamo le giare di. (Agrigentonotizie.it)

Raccolta fondi per aiutare gli alluvionati - 000 tra imprese e cittadini e che ad oggi hanno visto solo poche centinaia di aventi diritto ai rimborsi, riceverli effettivamente. Con questa nuova campagna di raccolta fondi la cooperazione torna a dimostrare nel concreto i propri valori, cercando di alleviare in ogni modo le difficoltà delle famiglie, delle imprese e degli enti locali coinvolti. (Ilrestodelcarlino.it)

Legacoop - un’altra raccolta fondi dopo i nuovi danni da maltempo - 000 tra imprese e cittadini e che ad oggi – conclude – hanno visto riceverli solo poche centinaia di aventi diritto ai rimborsi". Per contribuire a tale inziaitiva è possibile utilizzare il conto corrente aperto da Legacoop nazionale (causale: emergenza alluvione - Iban: IT38U 0538703207000004272727). (Ilrestodelcarlino.it)