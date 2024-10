Perché avevamo bisogno di Containers e di Night Skinny (Di venerdì 18 ottobre 2024) Containers di Night Skinny, mentre scrivo, è il disco del momento. È uscito da una settimana e in giro su internet c’è chi litiga sul tema se l’MVP del disco sia stato Papa V, Nerissima Serpe, o se invece lo scettro lo meriti Kid Yugi, c'è chi dice che senza Tony Boy non sarebbe il disco che è, e chi ammette di aver versato qualche lacrima grazie a Noyz, Gué o Madame. Incontro Skinny nel suo studio proprio quando questa discussione è nel vivo ed entro trovandomi davanti una scena che pensavo ci avrei messo un po’ a rivedere: sta producendo. «Scusami, finisco una cosa al volo e ci sono», mi accoglie. «È il primo beat a cui metto mano dopo l’uscita del disco, è il momento che aspetto di più, quello in cui mi sblocco di nuovo e torno a divertirmi». Occhiali Oakley, felpa e pantaloni Carhartt WIP, sneakers New Balance (ph. Gqitalia.it - Perché avevamo bisogno di Containers e di Night Skinny Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)di, mentre scrivo, è il disco del momento. È uscito da una settimana e in giro su internet c’è chi litiga sul tema se l’MVP del disco sia stato Papa V, Nerissima Serpe, o se invece lo scettro lo meriti Kid Yugi, c'è chi dice che senza Tony Boy non sarebbe il disco che è, e chi ammette di aver versato qualche lacrima grazie a Noyz, Gué o Madame. Incontronel suo studio proprio quando questa discussione è nel vivo ed entro trovandomi davanti una scena che pensavo ci avrei messo un po’ a rivedere: sta producendo. «Scusami, finisco una cosa al volo e ci sono», mi accoglie. «È il primo beat a cui metto mano dopo l’uscita del disco, è il momento che aspetto di più, quello in cui mi sblocco di nuovo e torno a divertirmi». Occhiali Oakley, felpa e pantaloni Carhartt WIP, sneakers New Balance (ph.

The Night Skinny ha salvato ancora rap italiano - Tutto comincia nel 2019, quand’esce Mattoni, il disco best seller di The Night Skinny, cioè Luca Pace, 41 anni da Termoli ma, di fatto, adottato da Milano, dov’è uno dei principali produttori rap. In un momento di prima, grande esposizione per la scena e di album che già si consumavano in una... (Today.it)

Uscite musicali dell'11 ottobre : spazio ai giovani con Ghali - Naska - Night Skinny e Rovere - Reduci da un tour in cui hanno supportato Green Day e Smashing Pumpkins, le rocker propongono un sound che spazia tra punk pop, garage e power pop. Undici case è il nuovo album in studio del gruppo indie pop Rovere, descritto come la colonna sonora di una generazione che cresce. Il tema principale è lo scorrere inesorabile del tempo e i cambiamenti silenziosi che porta con sé. (Quotidiano.net)