"Non è infortunato", l'annuncio spiazza tutti: l'azzurro sarà a disposizione di Conte! (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sono momenti molto concitati in casa Napoli per Conte e non solo a causa degli infortuni. Nelle ultime ore, sarebbero emersi nuovi dettagli su un azzurro. La sosta per le Nazionali si è conclusa, ma non ha fatto bene al Napoli. Negli ultimi giorni, Antonio Conte ha dovuto assistere all'infortunio di Stanislav Lobotka, il quale resterà fermo ai box per almeno due settimane. Si tratta, quindi, di una perdita importante in chiave campionato, viste le incredibili qualità del mediano. Oltre a ciò, però, nelle ultimissime ore anche Mathias Olivera avrebbe accusato un problema fisico. Il calciatore è uscito anzitempo dal campo nel match con l'Uruguay, destando più di qualche preoccupazione in casa Napoli. Non a caso, già da diversi giorni, si sta parlando di una possibile chance da titolare per Leonardo Spinazzola.

DIRETTA | Empoli-Napoli - Conte : “Ho un dilemma su Kvaratskhelia e David Neres. Scudetto? Ci vuole pazienza” - Sul ciclo di partite da giocare – “Chi mi conosce non guardo mai oltre la prima partita e trasmetto questo anche a chi lavora con me. Da questo punto di vista siamo sereni. Per fortuna si torna a giocare. Dovremmo essere bravi a ripartire nella giusta maniera. Su Meret – “Alex è prossimo al rientro, però c’erano troppi rischi per la partita contro l’Empoli. (Calciomercato.it)

DIRETTA | Empoli-Napoli - Conte : “Troppa esaltazione. Scudetto? Pazienza. E serve un doppio titolare per ruolo” - Sul ciclo di partite da giocare – “Chi mi conosce non guardo mai oltre la prima partita e trasmetto questo anche a chi lavora con me. Le partite non si vincono sulla carta e noi dobbiamo dimostrare di meritare quei 3 punti ogni domenica. Quando finirà la prossima sosta, faremo un bilancio”. Oltretutto, Antonio Conte non ha mai vinto con i toscani e al Castellani non è mai riuscito a far gol con ... (Calciomercato.it)

Napoli- Conte in conferenza stampa parla della gara contro l’Empoli - Ha sottolineato l’importanza della passione e dell’entusiasmo che la città di Napoli trasmette, evidenziando come questa carica emotiva sia una fonte di motivazione per il gruppo. 15. . Conte ha parlato anche della crescita dei giocatori sotto la sua guida e l’evoluzione complessiva del gioco della squadra, che parte dalla difesa e coinvolge tutti i reparti. (Terzotemponapoli.com)