Napoli una cella in piazza contro il sovraffollamento delle carceri

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ultimo report del Garante nazionale dei detenuti, lo scorso settembre, contava 67 suicidi in carcere, in Italia, nel 2024. Il bilancio si è già aggravato in una manciata di giorni: si contano 75 suicidi, come emerge dai dati pubblicati da “Ristretti Orizzonti”, la rivista nata nel carcere di Padova e nell’istituto penale femminile della Giudecca che è diventata un vero e proprio osservatorio sulle condizioni di detenzione. Un dato record, quello dei suicidi dietro le sbarre: «Un morto ogni tre giorni e mezzo - allarga le braccia Elena Lepre, avvocato penalista e consigliera dell’associazione "Il Carcere Possibile Onlus" - Iloggi, ma in realtà da decenni, ha raggiunto numeri spropositati: a fronte di una capienza di 47mila detenuti, ne sono presenti 62mila». Quasi il 132 per cento: vuol dire che in unapossiamo trovare anche otto persone.