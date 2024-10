Quotidiano.net - Mortensen, il mio western femminista ispirato a mia madre

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Unanomalo questo 'The Dead Don't Hurt - I morti non soffrono' di Viggo, allo stesso tempo, romantico ed esistenziale ambientato ai margini della Guerra di secessione americana. Presentato oggi al Rome Film Fest dopo un'anteprima a Toronto il film - in sala con Movie Inspired dal 24 ottobre e il secondo da regista dell'attore che ha scritto anche sceneggiatura e colonna sonora -, racconta di un silenzioso immigrato danese Holger () che incontra al mercato del pesce di San Francisco una donna canadese molto tosta di nome Vivienne (Vicky Krieps). I due si innamorano e vanno a vivere dopo poco in una piccola casetta di legno, davvero troppo isolata, in California vicina alla nascente città di frontiera Elk Flats.