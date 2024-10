Migranti in Albania, dallo stop dei giudici alla procedura d’infrazione e Meloni attacca tutti: scoppia il caos (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una giornata caotica per i Migranti in Albania e la decisione del Tribunale di Roma di rimandarli indietro: il Governo contro le opposizioni Una giornata caotica, frustrante e, principalmente, di ordinaria follia. Politica e non. A cominciare dalla procedura d’infrazione avanzata da Pd, M5S e Avs davanti alla Commissione Europea, con la decisione del Tribunale di Roma di rimpatriare i Migranti trasferiti in Albania e Giorgia Meloni che da Beirut è un fiume in piena. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca tutti dopo la decisione del Tribunale di Roma di rimpatriare i Migranti in Albania (Ansa Foto) Cityrumors.itIl fuoco è arrivato direttamente da Piazzale Clodio. I giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma hanno deciso di rimandare indietro e di far tornare in Italia i dodici Migranti portati in Albania. Cityrumors.it - Migranti in Albania, dallo stop dei giudici alla procedura d’infrazione e Meloni attacca tutti: scoppia il caos Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una giornata caotica per iine la decisione del Tribunale di Roma di rimandarli indietro: il Governo contro le opposizioni Una giornata caotica, frustrante e, principalmente, di ordinaria follia. Politica e non. A cominciare davanzata da Pd, M5S e Avs davantiCommissione Europea, con la decisione del Tribunale di Roma di rimpatriare itrasferiti ine Giorgiache da Beirut è un fiume in piena. Il presidente del Consiglio Giorgiadopo la decisione del Tribunale di Roma di rimpatriare iin(Ansa Foto) Cityrumors.itIl fuoco è arrivato direttamente da Piazzale Clodio. Idella sezione immigrazione del tribunale di Roma hanno deciso di rimandare indietro e di far tornare in Italia i dodiciportati in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - golpe giudiziario : bloccati i trasferimenti in Albania. Meloni : “Decisione anticipata dal Pd…” - Risultato? Come già accaduto per i blocchi alle Ong in Sicilia, anche così si manda in tilt il sistema dei rimpatri, rendendo impossibili non solo i trattenimenti ma anche i rimpatri. “Pd, M5S e AVS hanno presentato un’interrogazione alla Commissione europea chiedendo se intende aprire una procedura d’infrazione contro l’Italia per l’accordo sui flussi migratori con l’Albania. (Secoloditalia.it)

Albania - “una sentenza già scritta” : cosa succede ora ai migranti di Gjader - Oggi, venerdì 18 ottobre, a poche ore dalla decisione della magistratura, un pullman è già pronto fuori dal centro di Gjader per riportare indietro i migranti. Meloni: “Decisione pregiudiziale, ieri anticipata dal Pd” “È molto difficile lavorare e cercare di dare risposte a questa nazione quando si ha anche l’opposizione di parte delle istituzioni che dovrebbero aiutarti a dare risposte ai ... (Notizie.com)

Migranti - golpe giudiziario : bloccati i trasferimenti in Albania. Meloni : “Decisione ispirata dal Pd” - Sei pagine, per motivare la decisione. Il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, rincara la dose: “Per l’ennesima volta ci ritroviamo a prendere atto di una decisione di magistrati che di fatto annulla e contrasta le scelte politiche del governo e della maggioranza di centrodestra in tema di gestione dell’immigrazione illegale. (Secoloditalia.it)