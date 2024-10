Manchester City, Guardiola: “Non ho ancora deciso il mio futuro” (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Ad oggi sono l’allenatore del Manchester City. Il resto non ha importanza. Devo ancora decidere il mio futuro, ma quando saprò qualcosa di più informerò la stampa. Al momento non ci sono novità. La mia unica priorità ora è la partita con il Wolverhampton. Il club non mi sta facendo pressione. Mi hanno dato tempo di decidere e non creerò problemi alla società sulla mia eventuale firma. Agiamo tutti negli interessi del club”. Queste le parole di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, alla vigilia della sfida contro il Wolverhampton. Manchester City, Guardiola: “Non ho ancora deciso il mio futuro” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Ad oggi sono l’allenatore del. Il resto non ha importanza. Devodecidere il mio, ma quando saprò qualcosa di più informerò la stampa. Al momento non ci sono novità. La mia unica priorità ora è la partita con il Wolverhampton. Il club non mi sta facendo pressione. Mi hanno dato tempo di decidere e non creerò problemi alla società sulla mia eventuale firma. Agiamo tutti negli interessi del club”. Queste le parole di Pep, tecnico del, alla vigilia della sfida contro il Wolverhampton.: “Non hoil mio” SportFace.

