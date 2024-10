Maltempo, esondazioni e allagamenti. Ancora allerte: sabato è rossa in Emilia-Romagna (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ondata di Maltempo che negli ultimi due giorni ha colpito soprattutto la Liguria oggi si sta spostando verso il Centro-Nord Italia. Resta alto il livello di allerta tra Toscana, Veneto ed Emilia Romagna (VIDEO). La Protezione civile per la giornata di venerdì ha diramato un'allerta arancione su zone di Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, e gialla in 16 regioni (LE PREVISIONI METEO). Da mezzanotte in Campania l'allerta diventa arancione sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini). Invece l'allerta diventa rossa in parte dell'Emilia-Romagna per sabato 19 ottobre, quando sono previste piogge diffuse e persistenti, con temporali di moderata e forte intensità. Riguarda le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Tg24.sky.it - Maltempo, esondazioni e allagamenti. Ancora allerte: sabato è rossa in Emilia-Romagna Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ondata diche negli ultimi due giorni ha colpito soprattutto la Liguria oggi si sta spostando verso il Centro-Nord Italia. Resta alto il livello di allerta tra Toscana, Veneto ed(VIDEO). La Protezione civile per la giornata di venerdì ha diramato un'allerta arancione su zone di Liguria,, Lombardia, Toscana e Veneto, e gialla in 16 regioni (LE PREVISIONI METEO). Da mezzanotte in Campania l'allerta diventa arancione sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini). Invece l'allerta diventain parte dell'per19 ottobre, quando sono previste piogge diffuse e persistenti, con temporali di moderata e forte intensità. Riguarda le province di Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Maltempo - ancora allerta tra Toscana ed Emilia Romagna. Fiumi rompono argini nel Livornese - Riguarda le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. La Protezione civile per la giornata di venerdì ha diramato un'allerta arancione su zone di Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, e gialla in 16 regioni (LE PREVISIONI METEO). L’ondata di maltempo che negli ultimi due giorni ha colpito soprattutto la Liguria oggi si sta ... (Tg24.sky.it)

Maltempo in Emilia-Romagna : interventi e disagi nel bolognese - allerta rossa in arrivo - In particolare, durante il fine settimana, la strada statale 64 Porrettana ha visto lievi miglioramenti, venendo riaperta a senso alternato. Le misure di prevenzione e di gestione delle crisi rimangono una priorità assoluta per prevenire il ripetersi di situazioni di emergenza. Questo segnale ha offerto un po’ di sollievo alla regione, permettendo alle persone e ai veicoli di iniziare a muoversi ... (Gaeta.it)

Maltempo in Emilia Romagna e in collegamento a “ReStart” da Bologna c’è l’avvocato Pioggia. Annalisa Bruchi : “Ho capito bene?”. - Il cognome del legale suscita l’immediata curiosità di Bruchi: “Avvocato Pioggia, ho capito bene?”, “Sì, avvocato Pioggia hai capito bene”, la replica dell’inviato. Annalisa Bruchi: “Ho capito bene?”. twitter. “Speriamo sia di buon auspicio”, si sente dallo studio. Maltempo in Emilia Romagna. “Sorride anche l’avvocato”, commenta l’inviato mentre si avverte qualche risata per l’associazione del ... (Ilfattoquotidiano.it)