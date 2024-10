Maltempo, allagamenti e danni in Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna. VIDEO (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'ondata di Maltempo che sta colpendo l’Italia da qualche giorno si sta estendendo da Nord a Sud, alimentata da una perturbazione atlantica particolarmente intensa che, secondo gli esperti, resterà bloccata sulla penisola per diversi giorni. Il sistema ciclonico che si sta sviluppando potrebbe infatti intensificarsi ulteriormente, grazie all'energia assorbita dalle acque insolitamente calde del Mar Tirreno. Questa combinazione di fattori atmosferici e marini sta facendo temere la possibile formazione di un ciclone simil-tropicale, noto anche come "Medicane", un fenomeno meteorologico raro ma non impossibile nel Mediterraneo. Se le condizioni attuali dovessero persistere, il ciclone potrebbe raggiungere una potenza paragonabile a quella di un vero e proprio uragano, portando venti fortissimi e piogge torrenziali su vaste aree del paese. Tg24.sky.it - Maltempo, allagamenti e danni in Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna. VIDEO Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'ondata diche sta colpendo l’Italia da qualche giorno si sta estendendo da Nord a Sud, alimentata da una perturbazione atlantica particolarmente intensa che, secondo gli esperti, resterà bloccata sulla penisola per diversi giorni. Il sistema ciclonico che si sta sviluppando potrebbe infatti intensificarsi ulteriormente, grazie all'energia assorbita dalle acque insolitamente calde del Mar Tirreno. Questa combinazione di fattori atmosferici e marini sta facendo temere la possibile formazione di un ciclone simil-tropicale, noto anche come "Medicane", un fenomeno meteorologico raro ma non impossibile nel Mediterraneo. Se le condizioni attuali dovessero persistere, il ciclone potrebbe raggiungere una potenza paragonabile a quella di un vero e proprio uragano, portando venti fortissimi e piogge torrenziali su vaste aree del paese.

