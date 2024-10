Zon.it - M. S. Severino, colpo notturno: rubata la cassaforte in un Conad

(Di venerdì 18 ottobre 2024) M. S.– Nella notte tra mercoledì e giovedì, in località San Vincenzo, un gruppo di malviventi ha preso di mira il supermercato. I ladri hanno forzato le saracinesche e, dopo aver sradicato la, sono riusciti a portarla via. Le indagini Come riportato da SalernoToday, prima di fuggire, la banda ha manomesso il sistema di videosorveglianza, sottraendo anche i filmati delle telecamere. I carabinieri sono al lavoro per individuare i responsabili e ricostruire la dinamica del furto. Segui ZON.IT su Google News.