"Loro hanno sparato sui migranti". Piantedosi zittisce la Spagna (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il premier spagnolo Sanchez bacchetta l'intesa Roma-Tirana: "Non affronta nessuno dei problemi e ne crea di nuovi". Ma il ministro dell'Interno italiano lo gela Ilgiornale.it - "Loro hanno sparato sui migranti". Piantedosi zittisce la Spagna Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il premier spagnolo Sanchez bacchetta l'intesa Roma-Tirana: "Non affronta nessuno dei problemi e ne crea di nuovi". Ma il ministro dell'Interno italiano lo gela

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Gli Usa hanno perso uno dei loro Growler - i caccia per la guerra elettronica - L'aereo, un EA-18G Growler, è precipitato durante un volo di addestramento. Ignote le cause, dispersi i piloti. The post Gli Usa hanno perso uno dei loro Growler, i caccia per la guerra elettronica appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

Mr Beast - dal successo al declino. Anche gli Usa hanno la loro Chiara Ferragni - Anche gli Stati Uniti hanno la loro Chiara Ferragni e il suo nome è Mr Beast. Proprio come accaduto all’influencer, anche lo youtuber più famoso e seguito al mondo rischia di vedere crollare il suo impero a causa di pratiche commerciali scorrette oltre ad accuse di molestie. (Ilgiornale.it)

Arnautovic lancia segnali : Inzaghi e l’Inter hanno la loro quarta punta - Con la maglia dell’Austria, infatti, l’attaccante nerazzurro ha collezionato due presenze (una da subentrato, contro il Kazakistan, e una da titolare, contro la Norvegia), mettendo a segno due gol. L’austriaco manda segnali e finalmente Simone Inzaghi può godersi la sua quarta punta. Merito principalmente della doppietta con la maglia dell’Austria contro la Norvegia. (Inter-news.it)