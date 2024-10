LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Bianchi a caccia della finale nel time Trial! Attesa per Paternoster e Milan (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.46: Nella terza giornata si assegnano altri cinque titoli e la squadra italiana punta ad uscire da queste sessioni con qualche medaglia al collo. 13.43: A Ballerup (Danimarca) vanno in scena le rivincite dei Giochi olimpici di Parigi con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio anche se alcuni protagonisti (Filippo Ganna su tutti) non sono presenti per la troppa vicinanza con l’appuntamento olimpico. 13.40: Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di Ciclismo su pista 2024. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di Ciclismo su pista 2024. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Bianchi a caccia della finale nel time Trial! Attesa per Paternoster e Milan Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.46: Nella terza giornata si assegnano altri cinque titoli e la squadra italiana punta ad uscire da queste sessioni con qualche medaglia al collo. 13.43: A Ballerup (Danimarca) vanno in scena le rivincite dei Giochi olimpici di Parigi con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio anche se alcuni protagonisti (Filippo Ganna su tutti) non sono presenti per la troppa vicinanza con l’appuntamento olimpico. 13.40: Buongiorno e benvenuti nellaterza giornata deidisu. Buongiorno e benvenuti nellaterza giornata deidisu

