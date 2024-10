Ilrestodelcarlino.it - Il 26 riapre l’ex Bacchilega. Porterà il nome di Caridi

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Più che un, una firma. Si chiamerà semplicemente ‘Sebastiano– Alta pasticceria’ il locale che da sabato 26 ottobre prenderà presto il posto delbarnel cuore del centro storico. L’insegna dello storico locale di proprietà del Comune chiuso nel 2016, rilevato a inizio aprile dallo stimato pasticciere faentino e dal suo socio Giorgio Gonelli e da allora oggetto di importanti lavori di riqualificazione ormai in dirittura d’arrivo, rimarrà sulla facciata dell’immobile. E ovviamente nel cuore degli imolesi. La nuova vita del fu Zanarini inizierà, come detto, tra poco più di una settimana. Inaugurazione in programma alle 18, dopo che in mattinata è in programma una conferenza stampa in Comune e una visita dei rinnovati locali riservata ai giornalisti.