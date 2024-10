Quotidiano.net - Hogan Lovells, tassa cripto compromette il mercato italiano

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "Le voci sull'aumento dellazione sullevalute (dall'attuale 26% al 42%), che dovrebbe essere introdotto dalla legge di bilancio per il 2025, sollevano importanti interrogativi sulla competitività del". E' quanto scrive Serena Pietrosanti Head of Tax in Italia dello studio internazionale"Un tale aumento del carico fiscale disincentiverebbe gli investimenti in tale settore, i cui redditi sarebbero penalizzati da unazione più elevata di quella gravante sugli altri investimenti finanziari, e vanificherebbe quindi gli sforzi fin qui compiuti dall'Oam (Organismo Agenti e Mediatori) e dalla Banca d'Italia. Negli ultimi anni, le autorità italiane si sono, infatti, impegnate a sviluppare un contesto normativo più favorevole che, pur garantendo sicurezza e trasparenza del settore, non ne soffocasse l'innovazione e l'attrattività ".