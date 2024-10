Hezbollah: ora nuova fase nella guerra (Di venerdì 18 ottobre 2024) 8.52 Il gruppo Hezbollah in Libano ha dichiarato di aver avviato una nuova fase della sua guerra contro Israele, affermando di aver utilizzato missili a guida di precisione per colpire le truppe. In un comunicato, il gruppo sostenuto dall'Iran ha annunciato "il passaggio a una nuova fase di escalation nel confronto con il nemico israeliano", aggiungendo che i missili a guida di precisione "sono stati usati per la prima volta". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) 8.52 Il gruppoin Libano ha dichiarato di aver avviato unadella suacontro Israele, affermando di aver utilizzato missili a guida di precisione per colpire le truppe. In un comunicato, il gruppo sostenuto dall'Iran ha annunciato "il passaggio a unadi escalation nel confronto con il nemico israeliano", aggiungendo che i missili a guida di precisione "sono stati usati per la prima volta".

