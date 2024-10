Guardiola: «Se la Federcalcio inglese mi ha contattato? È stato scelto Tuchel, il resto non conta» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si fa un gran parlare del futuro di Pep Guardiola al Manchester City. Oggi nella conferenza prima della partita contro il Wolverhampton, ha ribadito nuovamente di non aver ancora deciso. L’allenatore del City ha anche parlato della scelta di Tuchel a ct dell’Inghilterra. Guardiola: «Cosa aspetto per decidere? Il meteo! Aspetto che cambi» Prima un appunto sulle condizioni di Aké e De Bruyne: «No, non penso che giochino. Si stanno allenando e stanno finendo il processo di recupero, ma non sono pronti. Aké ieri si è allenato per la prima volta con il resto del gruppo. Magari viaggiano, ma non credo che saranno titolari». Cosa preoccupa di più Guardiola degli avversari di domani? «Hanno meno punti di quanto meritano. Durante la sosta per le Nazionali ho avuto l’opportunità di guardare diverse loro partite e penso che abbiano meno punti di quanto meriterebbero. Ilnapolista.it - Guardiola: «Se la Federcalcio inglese mi ha contattato? È stato scelto Tuchel, il resto non conta» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si fa un gran parlare del futuro di Pepal Manchester City. Oggi nella conferenza prima della partita contro il Wolverhampton, ha ribadito nuovamente di non aver ancora deciso. L’allenatore del City ha anche parlato della scelta dia ct dell’Inghilterra.: «Cosa aspetto per decidere? Il meteo! Aspetto che cambi» Prima un appunto sulle condizioni di Aké e De Bruyne: «No, non penso che giochino. Si stanno allenando e stanno finendo il processo di recupero, ma non sono pronti. Aké ieri si è allenato per la prima volta con ildel gruppo. Magari viaggiano, ma non credo che saranno titolari». Cosa preoccupa di piùdegli avversari di domani? «Hanno meno punti di quanto meritano. Durante la sosta per le Nazionali ho avuto l’opportunità di guardare diverse loro partite e penso che abbiano meno punti di quanto meriterebbero.

