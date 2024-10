Giorgio Montanini: “Per la droga ho buttato mezzo milione, andare in coma è stata una fortuna” (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'attore e comico si racconta al podcast Tintoria, ripercorrendo i suoi ultimi anni difficili, tra una pesante dipendenza da droghe al coma: "È stata una fortuna, mi ha permesso di disintossicarmi". Fanpage.it - Giorgio Montanini: “Per la droga ho buttato mezzo milione, andare in coma è stata una fortuna” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'attore e comico si racconta al podcast Tintoria, ripercorrendo i suoi ultimi anni difficili, tra una pesante dipendenza da droghe al: "Èuna fortuna, mi ha permesso di disintossicarmi".

