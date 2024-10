Foto pornografiche di due minorenni nel computer: un 44enne a processo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Finisce a processo per il reato di pedopornografia un 44enne ravennate. L'uomo, secondo l'accusa, avrebbe ottenuto tramite social immagini esplicite da due minorenni che, all'epoca dei fatti, avevano 16 e 17 anni. Come riporta l'Ansa, l primo caso riguarda una 16enne ravennate, che si è Ravennatoday.it - Foto pornografiche di due minorenni nel computer: un 44enne a processo Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Finisce aper il reato di pedopornografia unravennate. L'uomo, secondo l'accusa, avrebbe ottenuto tramite social immagini esplicite da dueche, all'epoca dei fatti, avevano 16 e 17 anni. Come riporta l'Ansa, l primo caso riguarda una 16enne ravennate, che si è

