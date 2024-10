F1, George Russell: “Porteremo un aggiornamento, Norris può vincere il Campionato” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un weekend da affrontare con tranquillità. Sembra molto sereno George Russell alla vigilia del GP degli Stati Uniti, tappa numero diciannove del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota della Mercedes infatti nel classico media day del giovedì ha parlato molto della battaglia per il titolo tra Max Verstappen e Lando Norris. Un duello che entrerà nel vivo proprio in questo rush finale. “Chi penso che possa vincere il Campionato? Beh, Max è in testa, quindi è sicuramente nella posizione migliore. Lando però ha la macchina più veloce in questo momento – ha detto Russell – Penso che lui possa vincere questo Campionato, probabilmente direi anche che è il favorito considerato il suo stato di forma“. Russell si è poi concentrato sul suo fine settimana: “Credo che sarà una sfida emozionante. Da parte mia non cambia molto. Oasport.it - F1, George Russell: “Porteremo un aggiornamento, Norris può vincere il Campionato” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un weekend da affrontare con tranquillità. Sembra molto serenoalla vigilia del GP degli Stati Uniti, tappa numero diciannove del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota della Mercedes infatti nel classico media day del giovedì ha parlato molto della battaglia per il titolo tra Max Verstappen e Lando. Un duello che entrerà nel vivo proprio in questo rush finale. “Chi penso che possail? Beh, Max è in testa, quindi è sicuramente nella posizione migliore. Lando però ha la macchina più veloce in questo momento – ha detto– Penso che lui possaquesto, probabilmente direi anche che è il favorito considerato il suo stato di forma“.si è poi concentrato sul suo fine settimana: “Credo che sarà una sfida emozionante. Da parte mia non cambia molto.

