Emma Bonino in terapia intensiva per problemi respiratori: le sue condizioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Emma Bonino è stata ricoverata a Roma in seguito a problemi di salute. Ieri pomeriggio, 18 ottobre, Bonino ha accusato difficoltà respiratorie per cui i medici hanno disposto il ricovero nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito diretto dal professor Mario Bosco. "Sta rispondendo bene alle terapie ed oggi risulta in netto miglioramento", fanno sapere dall'ospedale romano. Liberoquotidiano.it - Emma Bonino in terapia intensiva per problemi respiratori: le sue condizioni Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)è stata ricoverata a Roma in seguito adi salute. Ieri pomeriggio, 18 ottobre,ha accusato difficoltàe per cui i medici hanno disposto il ricovero nel reparto didel Santo Spirito diretto dal professor Mario Bosco. "Sta rispondendo bene alle terapie ed oggi risulta in netto miglioramento", fanno sapere dall'ospedale romano.

