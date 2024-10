Elisabetta Gregoraci “troppo gelosa e l’ex fidanzato mal tollerava la presenza di Briatore” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Elisabetta Gregoraci è single. È finita la storia d’amore con Giulio Fratini, l’imprenditore fiorentino al quale è stata legata negli ultimi due anni. Di recente si è vociferato di un ritorno di fiamma tra la soubrette calabrese e l’ex marito Flavio Briatore ma in realtà i due non si sono mai distaccati del tutto, complice la presenza del figlio tredicenne Nathan Falco. E questa vicinanza non sarebbe mai stata gradita a Fratini, insieme ad altri problemi che avrebbero portato alla rottura con EliGreg. Perché Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si sono lasciati Ospite a La volta buona di Caterina Balivo, Elisabetta Gregoraci ha annunciato di non essere più fidanzata con Giulio Fratini. Ha spiegato che è stata lei a prendere questa decisione senza però svelare le cause dell’addio. Dilei.it - Elisabetta Gregoraci “troppo gelosa e l’ex fidanzato mal tollerava la presenza di Briatore” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)è single. È finita la storia d’amore con Giulio Fratini, l’imprenditore fiorentino al quale è stata legata negli ultimi due anni. Di recente si è vociferato di un ritorno di fiamma tra la soubrette calabrese emarito Flavioma in realtà i due non si sono mai distaccati del tutto, complice ladel figlio tredicenne Nathan Falco. E questa vicinanza non sarebbe mai stata gradita a Fratini, insieme ad altri problemi che avrebbero portato alla rottura con EliGreg. Perchée Giulio Fratini si sono lasciati Ospite a La volta buona di Caterina Balivo,ha annunciato di non essere più fidanzata con Giulio Fratini. Ha spiegato che è stata lei a prendere questa decisione senza però svelare le cause dell’addio.

