Calci e schiaffi al controllore del treno, la notte brava finisce con cinque assoluzioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) FALCONARA – Erano diretti in discoteca e sul treno avrebbero dato il peggio di loro. In cinque se la sarebbero presa con un controllore che li aveva invitati a non fare danni a bordo di un convoglio regionale. «Ragazzi fate i bravi», avrebbe detto il dipendente di Trenitalia, un addetto vicino Anconatoday.it - Calci e schiaffi al controllore del treno, la notte brava finisce con cinque assoluzioni Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) FALCONARA – Erano diretti in discoteca e sulavrebbero dato il peggio di loro. Inse la sarebbero presa con unche li aveva invitati a non fare danni a bordo di un convoglio regionale. «Ragazzi fate i bravi», avrebbe detto il dipendente di Trenitalia, un addetto vicino

