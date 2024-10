Barbiere tenta di uccidere uomo con le forbici a Roma, il caso che ricorda l'omicidio di Eros Di Ronza (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un Barbiere di Roma ha aggredito con un paio di forbici un cliente. La violenza è nata in seguito a una lite. L'aggressore è stato arrestato Notizie.virgilio.it - Barbiere tenta di uccidere uomo con le forbici a Roma, il caso che ricorda l'omicidio di Eros Di Ronza Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Undiha aggredito con un paio diun cliente. La violenza è nata in seguito a una lite. L'aggressore è stato arrestato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lite furibonda dal barbiere : cliente colpito due volte con le forbici - Prima un litigio, scoppiato per motivi ancora da chiarire. Poi l'aggressione, improvvisa e brutale. Era in attesa del proprio turno quando, a seguito di una lite, un dipendente lo ha colpito due volte con delle forbici. È successo in un negozio di barbiere su via di Torrevecchia a Roma. I... (Today.it)

Lite furibonda dal barbiere : cliente preso a forbiciate - Prima un litigio, scoppiato per motivi ancora da chiarire. Poi l'aggressione, improvvisa e brutale. Era in attesa del proprio turno quando, a seguito di una lite, un dipendente lo ha colpito due volte con delle forbici. È successo in un negozio di barbiere su via di Torrevecchia a Roma. I... (Today.it)

Roma - lite dal barbiere : cliente ferito a collo e schiena con forbici da dipendente - 30 in un negozio di barbiere in via di […]. Il ferimento in via di Torrevecchia, cliente trasportato in codice rosso al Gemelli Forse una lamentela di troppo per la fila. E' successo intorno alle 15. E il dipendente, impegnato in un taglio con ancora le forbici in mano, lo ha colpito alla schiena e al collo. (Sbircialanotizia.it)