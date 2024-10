Autunno 2024: scopri i colori e le tendenze del make-up (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un viaggio tra tonalità naturali e audaci per il make-up di questa stagione Le tendenze del make-up autunnale 2024: colori e stili da non perdere su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Autunno 2024: scopri i colori e le tendenze del make-up Leggi tutta la notizia su Donnemagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un viaggio tra tonalità naturali e audaci per il-up di questa stagione Ledel-up autunnalee stili da non perdere su Donne Magazine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amazon Prime Day 2024 : 8 prodotti make-up da comprare in offerta - Rossetti, blush, primer, mascara: tutto l'indispensabile, e non solo, da comprare in sconto entro le 23:59 del 9 ottobre per rinnovare la trousse. (Vanityfair.it)

5 tendenze make up dell’A/I 2024 secondo le sfilate - . Parola di Versace e Antonio Marras. Infine secondo Chloé ed Ermanno Scervino, la pelle dovrà risplendere grazie a un glow naturale. Nonostante l’estate sia terminata, gli ombretti pop sono i protagonisti dei look di Connor Ives e Carolina Herrera. Nuova stagione, nuove tendenze make up da scoprire. (Amica.it)

I 10 make up più belli delle sfilate A/I 2024 - Ecco i 10 look più belli da replicare. GUARDA LE FOTO Star senza trucco: la tendenza no make up conquista anche le celeb Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA The post I 10 make up più belli delle sfilate A/I 2024 appeared first on Amica. (Amica.it)