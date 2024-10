Quotidiano.net - Argotec inaugura lo Space Park, 25 milioni di investimento

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nasce a San Mauro Torinese, alle porte di Torino, lo. È il nuovo quartiere generale di, azienda torinese specializzata nella produzione di satelliti e volo umano, ed è stato realizzato con undi 25di euro. Sono cento le nuove assunzioni previste con l'obiettivo di arrivare a 600 dipendenti. Oltre alla produzione ci sono numerosi laboratori e centri di controllo missione per il monitoraggio delle operazioni in orbita. Al taglio del nastro hanno partecipato con l'amministratore delegato diDavid Avino, il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Teodora Valente. Lo, realizzato su un'area di 60.