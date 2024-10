Al processo 'Open Arms' Bongiorno chiede l'assoluzione di Salvini. "L'ong voleva far cadere il ministro" (Di venerdì 18 ottobre 2024) AGI - "assoluzione perché il fatto non sussiste". E' la richiesta avanzata dall'avvocato Giulia Bongiorno, al termine della sua arringa in difesa di Matteo Salvini, che a Palermo rischia una condanna a 6 anni di reclusione, perché accusato, quando era ministro dell'Interno, di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave della ong Open Arms nell'agosto del 2019. "Questa è stata la battaglia di Salvini sui diritti che sono diversi dalle pretese - ha detto la penalista -. Nell'agosto del 2019 il ministro stava combattendo una battaglia, ma certamente non contro i migranti che sono stati assistiti e tutelati. Agi.it - Al processo 'Open Arms' Bongiorno chiede l'assoluzione di Salvini. "L'ong voleva far cadere il ministro" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) AGI - "perché il fatto non sussiste". E' la richiesta avanzata dall'avvocato Giulia, al termine della sua arringa in difesa di Matteo, che a Palermo rischia una condanna a 6 anni di reclusione, perché accusato, quando eradell'Interno, di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave della ongnell'agosto del 2019. "Questa è stata la battaglia disui diritti che sono diversi dalle pretese - ha detto la penalista -. Nell'agosto del 2019 ilstava combattendo una battaglia, ma certamente non contro i migranti che sono stati assistiti e tutelati.

