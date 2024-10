Serie D. Gli ex fanno male al San Marino. Il Lentigione cala il tris (Di giovedì 17 ottobre 2024) San Marino 1 Lentigione 3 (3-5-2): Branduani; Biguzzi, Pasa, Lomolino; Mereghetti, Toure (19’ st Tenkorang), Haruna, Arcopinto (34? st Miglietta), Di Lauro; D’Agostino, Giometti (19? st Sensoli). A disp.: Rinaldini, Mambelli, Muro, Maggioli, Patarnello, Zammarchi. All.: Cascione. Lentigione (3-5-2): Gasperini; Lombardi, Nava, Cortesi (7? st Bocchialini); De Marco (31? st Grieco), Nappo (23? st Capiluppi), Sabba (43? st Pari), Battistello, Gobbo (23? st Bonetti); Alessandrini, Pastore. A disp.: Delti, Manzotti, Masetti, Martini. All.: Cassani. Arbitro: Iurino di Venosa. Assistenti: Gerardo Graziano e Xhentiljana Gjini di Vicenza. Reti: 25? st Sabba (rig.), 33? st Biguzzi, 39? st Alessandrini, 44? st Lombardi. Note - Ammoniti: Nappo, Branduani, Sabba, De Marco, Arcopinto, D’Agostino. Espulso: 5’ st Haruna (San Marino) per doppia ammonizione. Sport.quotidiano.net - Serie D. Gli ex fanno male al San Marino. Il Lentigione cala il tris Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) San3 (3-5-2): Branduani; Biguzzi, Pasa, Lomolino; Mereghetti, Toure (19’ st Tenkorang), Haruna, Arcopinto (34? st Miglietta), Di Lauro; D’Agostino, Giometti (19? st Sensoli). A disp.: Rinaldini, Mambelli, Muro, Maggioli, Patarnello, Zammarchi. All.: Cascione.(3-5-2): Gasperini; Lombardi, Nava, Cortesi (7? st Bocchialini); De Marco (31? st Grieco), Nappo (23? st Capiluppi), Sabba (43? st Pari), Battistello, Gobbo (23? st Bonetti); Alessandrini, Pastore. A disp.: Delti, Manzotti, Masetti, Martini. All.: Cassani. Arbitro: Iurino di Venosa. Assistenti: Gerardo Graziano e Xhentiljana Gjini di Vicenza. Reti: 25? st Sabba (rig.), 33? st Biguzzi, 39? st Alessandrini, 44? st Lombardi. Note - Ammoniti: Nappo, Branduani, Sabba, De Marco, Arcopinto, D’Agostino. Espulso: 5’ st Haruna (San) per doppia ammonizione.

