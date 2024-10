Gaeta.it - Roma in lutto per la scomparsa di Gianni Battistoni, icona imprenditoriale e socio-culturale

La città di Roma piange la perdita di Gianni Battistoni, figura di riferimento nel panorama imprenditoriale e socio-culturale, 85 anni, è deceduto dopo un periodo di ricovero al Policlinico Gemelli. La notizia della sua morte, comunicata dalla famiglia, ha suscitato grande commozione tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni. La sua straordinaria carriera e il suo impegno civile faranno parte della storia della Capitale, in un momento in cui la città affronta sfide significative come l'abusivismo commerciale e l'overtourism. Un imprenditore che ha segnato la Via Condotti. Gianni Battistoni è stato un imprenditore di grande successo, noto soprattutto per la maison che porta il suo nome, situata in Via Condotti, uno dei viali più emblematici di Roma.