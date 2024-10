Neonati sepolti in giardino, disposto il carcere per Chiara Petrolini. Il fidanzato: “Una notizia che sarà difficile digerire, è un altro schiaffo” (Di giovedì 17 ottobre 2024) La decisione però è sospesa fino a che non sarà definitiva: bisognerà attendere le motivazioni e l'eventuale ricorso in Cassazione Repubblica.it - Neonati sepolti in giardino, disposto il carcere per Chiara Petrolini. Il fidanzato: “Una notizia che sarà difficile digerire, è un altro schiaffo” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La decisione però è sospesa fino a che nondefinitiva: bisognerà attendere le motivazioni e l'eventuale ricorso in Cassazione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assegno unico - con la manovra sarà fuori dal calcolo dell'Isee. Bonus da 1000 euro per i neonati - Viene prorogato il bonus ristrutturazioni al 50%, ma solo per la prima casa. 000 euro. Il contributo da 3,5 miliardi che arriverà da banche ma anche dalle assicurazioni e servirà completamente a finanziare. Arrivano tagli del 5% ai ministeri. L’assegno unico fuori dal calcolo dell’Isee. Arriva la carta per i nuovi nati da 1. (Gazzettadelsud.it)

Bronchiolite - il vaccino sarà gratis per tutti i neonati : le cose da sapere - Inizialmente, una circolare aveva lasciato in sospeso la distribuzione gratuita nelle regioni in “piano di rientro” (come Puglia, Calabria, Sicilia e altre del Sud), che avrebbero dovuto trovare soluzioni autonome. L’obiettivo è prevenire disuguaglianze territoriali nell’accesso a questa terapia. Questo ha sollevato critiche da parte di diversi gruppi politici, che hanno definito ingiusta la ... (Gravidanzaonline.it)

Neonati sepolti a Parma - il secondo bambino sarà registrato all'anagrafe prima del funerale - era nato vivo : "Dubbi su chi sceglierà nome" - Più delicata la questione per il primo bimbo partorito dalla 22enne Chiara Petrolini, di cui si aspetta . Il secondo neonato ritrovato sepolto a Parma il 9 agosto avrà un nome e sarà registrato all'anagrafe del Comune poiché nato vivo e morto dopo il taglio del cordone ombelicale per shock emorragico. (Ilgiornaleditalia.it)