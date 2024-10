Napoli, Conte punta a Bonny come vice-Lukaku: le strategie di mercato per il futuro (Di giovedì 17 ottobre 2024) Antonio Conte continua a lavorare per rendere il Napoli sempre più competitivo, con un occhio attento alle prossime mosse di mercato. Il tecnico è alla ricerca di un vice-Lukaku, come riportato da calciomercato.com, e i riflettori sono ora puntati su Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante del Parma che ha già catturato l’attenzione di Conte. Il profilo L'articolo Napoli, Conte punta a Bonny come vice-Lukaku: le strategie di mercato per il futuro Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Antoniocontinua a lavorare per rendere ilsempre più competitivo, con un occhio attento alle prossime mosse di. Il tecnico è alla ricerca di unriportato da calcio.com, e i riflettori sono orati su Ange-Yoan, giovane attaccante del Parma che ha già catturato l’attenzione di. Il profilo L'articolo: lediper il

Vieri : «Il Napoli ha Conte - perciò lotterà per lo scudetto. Inter più forte - ma fatica per un motivo. Retegui ha dalla sua l’effetto Gasp. E c’è un giocatore che in Nazionale può fare benissimo…» - Lo sa bene chi ne segue i commenti, da attaccante di razza qual è stato e da acuto osservatore del calcio di oggi. Le parole di Bobo Vieri, ex attaccante italiano, sulla possibile lotta scudetto in Serie A tra Napoli ed Inter. Tutti i dettagli in merito Christian Vieri, detto Bobo, non è mai banale. (Calcionews24.com)

Emergenza Napoli - Conte gelato : bisogna fare la conta - it Mentre Alex Meret, fermo dallo scorso settembre, dovrebbe rientrare per la partita dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Lecce di Luca Gotti. Il Napoli capolista giocherà domenica contro l’Empoli, ma Antonio Conte è in difficoltà a causa degli infortuni che hanno colpito la sua squadra. (Tvplay.it)

Cagni : “Conte ha reso il Napoli una squadra stabile” - Con la stagione che si svolge, la capacità del Napoli di mantenere alta la concentrazione e il rispetto per gli avversari sarà determinante nella lotta per lo Scudetto. L’Insostituibilità dei Giocatori del Napoli Sulle questioni di formazione, Cagni ha risposto con umorismo affermando che, in una squadra prima in classifica, non ci sono giocatori insostituibili. (Terzotemponapoli.com)