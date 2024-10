Migranti, Meloni illustra il piano Albania a 11 leader Ue (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – A Bruxelles l’incontro informale sul dossier migratorio, promosso dall’Italia insieme a Danimarca e Paesi Bassi, con gli Stati più interessati al tema, in particolare alle soluzioni "innovative" in materia. Partecipano anche, informano fonti italiane, Austria, Cipro, Polonia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Malta, Slovacchia e Commissione Europea. La riunione si è tenuta nei locali Migranti, Meloni illustra il piano Albania a 11 leader Ue L'Identità. Lidentita.it - Migranti, Meloni illustra il piano Albania a 11 leader Ue Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – A Bruxelles l’incontro informale sul dossier migratorio, promosso dall’Italia insieme a Danimarca e Paesi Bassi, con gli Stati più interessati al tema, in particolare alle soluzioni "innovative" in materia. Partecipano anche, informano fonti italiane, Austria, Cipro, Polonia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Malta, Slovacchia e Commissione Europea. La riunione si è tenuta nei localiila 11Ue L'Identità.

Migranti e Manovra - la “doppietta” di Meloni - La sinistra e le sue gazzette possono pensare di impostare la loro contro-narrazione (e lo faranno) parlando dei costi alti ma non andrà a dama se il governo riempirà quelle navi e se diventerà bersaglio della magistratura: come dimostra il processo Salvini, certe azioni giudiziarie rafforzano l'idea che qualcuno non voglia fermare gli arrivi. (Iltempo.it)

Migranti - il modello Italia-Albania “spacca” la Spagna : Sanchez col Pd - le Canarie con Meloni - I cosiddetti “return hubs”, cioè i centri di raccolta fuori dell’Ue, asono un’opzione e trovo molto interessante quello che l’Italia sta facendo in Albania, soprattutto perché avviene nel rispetto delle leggi italiane e nel contesto dello Stato di diritto e della convenzione europea sui diritti umani, che è alla base dell’Ue. (Secoloditalia.it)

Un giorno intero per 16 pratiche - nessuna postazione per valutare l’età dei migranti : l’esordio della missione albanese del governo Meloni - La prima operazione di sbarco e identificazione della missione albanese di Palazzo Chigi è iniziata di mattina presto e alle 23 il passaggio tra hotspot e il centro di accoglienza non era ancora avvenuto. Viene da chiedersi se all’interno delle strutture in terra albanese sarà in vigore il diritto comunitario o quello italiano. (Ilfattoquotidiano.it)